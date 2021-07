Der umstrittene Namensgeber

Herford

Die Lettow-Vorbeck-Straße in Bünde erhält einen neuen Namen. Der General, der an einem Völkermord beteiligt war, ist für die Kommunalpolitiker als Namensgeber nicht länger tragbar. Dass auch in Herfords Geschichte Straßen umbenannt worden sind, ist dem neuen Buch von Mathias Polster und Dr. Rainer Pape zu entnehmen.

Von Hartmut Horstmann