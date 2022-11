Deshalb kosten vier WC-Wagen auf dem Weihnachtslicht 25.000 Euro

Herford

Ob Glühwein oder Weihnachtsbier, Punsch oder Kakao: Was oben reinläuft, muss unten wieder raus. An diesem Naturgesetz kommt keiner vorbei - manche müssen eher, andere später. Irgendwann aber meldet sich die Blase, da sind Toiletten in der Nähe ein Segen. 25.000 Euro lässt sich die Stadt Herford den Weihnachtsmarkt-WC-Service kosten. Viel Geld für ein paar stille Örtchen.

Von Moritz Winde