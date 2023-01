Deutlich weniger Neugeborene im Kreis Herford

So besagt es zumindest eine vorläufige Statistik des Landes von Montag. Demnach erblickten in den vergangenen zwölf Monaten 2160 Mädchen und Jungen im Wittekindsland das Licht der Welt, gut 200 oder knapp 9 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das ist der stärkste Geburtenrückgang aller Kreise (plus Stadt Bielefeld) in OWL (minus 5,6 Prozent).

