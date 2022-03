Die Coronazahlen steigen wieder

Gegenwärtig sind genau 10.378 Infektionen bekannt. Bislang haben sich der offiziellen Statistik nach im Kreis Herford 53.883 Personen mit dem Virus infiziert, davon gelten 43.219 als genesen.

Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1.397,7 – und damit ist der vorübergehend sinkende Trend des Inzidenzwerts auch wieder gestoppt. Der aktuelle Wert liegt um 45,5 Zähler über dem zuletzt bekannten Stand. Damit ist der Kreis Herford nach wie vor in Ostwestfalen-Lippe auf dem fünften Platz nach dem Kreis Höxter: 1908,0 (-18,6), Kreis Minden-Lübbecke: 1794,6 (-51,2), Kreis Gütersloh: 1638,4 (-40,0) und Kreis Lippe: 1411,4 (+34,9).

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (2.133), Herford (2.820), Hiddenhausen (745), Löhne (1.773), Rödinghausen (435), Kirchlengern (687), Spenge (494), Enger (671) und Vlotho (620).

Im Verlauf der Pandemie sind kreisweit bislang 286 Menschen an und mit Corona gestorben.

Derzeit werden 70 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt, zwei sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 117 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.