Die dritte Generation übernimmt

Herford

Wenn bei den Stadtwerken Herford eine Pumpe kaputt ist, hilft die Firma Wendik. So wie auch vielen anderen kommunalen Versorgern und Industriebetrieben. Seit genau 70 Jahren ist das familiengeführte Unternehmen in Sachen Pumpentechnik am Markt. Mittlerweile steht die dritte Generation in Führungsverantwortung.

Von Bernd Bexte