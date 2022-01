„Die Festplanung läuft auf Sicht“

Seit zwei Jahren hat die Pandemie uns fest im Griff und bestimmt unseren Alltag. In einer Serie berichtet das WESTFALEN-BLATT darüber, wie Corona das Leben in Vlotho verändert hat und wie die Menschen damit umgehen. Besonders schwer sind die Vlothoer Schützenvereine von den Corona-Folgen betroffen. Sie müssen seit zwei Jahren auf ihre Traditions-Schützenfeste verzichten. Wie planen sie nun für das Jahr 2022?

Dieses Bild aus Vor-Coronazeiten hat inzwischen Seltenheitswert: Schon seit zwei Jahren hat es am Harksiek in Uffeln kein Schützenfest mehr gegeben.

Beim Schützenverein Uffeln von 1889 will man mit einer endgültigen Entscheidung, ob es in diesem Jahr ein Schützenfest gibt, noch bis zu einer Versammlung im April abwarten. „Wir müssen sehen, ob sich die Corona-Lage bis dahin entspannt hat. Da unser Fest immer am dritten Juni-Wochenende stattfindet, hätten wir noch etwas Zeit zu reagieren. Denkbar wäre dann eine etwas abgespeckte Variante, einen Tag kürzer und vermutlich ohne Tanz“, erklärt Vereinsvorsitzender Karl-Wilhelm Beckmann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Das Schießen auf den Hochadler wäre dann als Open-Air-Veranstaltung durchaus machbar, so Beckmann. Vielleicht gebe es am Harksiek ja dann neue Majestäten, die das seit zwei Jahren amtierende Königspaar Karsten Rosemeier und Kerstin Kohlmeier ablösen würden, so der Vereinsvorsitzende.