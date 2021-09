The Next Movement – die Schweizer Musiker treiben am 3. Dezember im Lui-House den Funk zu neuen Höhenflügen.

„Die Leute sind scharf auf Kultur“, sagt Vereinschef Ralf Hammacher und verweist auf die Vorverkaufszahlen. Allein für Wolfgang Haffners Dream-Band am 16. November in der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle sind mehr als 500 Karten geordert. Und auch für den Auftritt des sizilianischen Sängers Mario Biondi am 12. Dezember im Bielefelder Lokschuppen sind bereits 400 Karten weg.

Auch in Herford gibt‘s mächtig was auf die Ohren: Zu Gast im Marta-Forum sind am 21. Oktober die Nighthawks, aus den USA reist am 28. Oktober der Retro-Souler Jarrod Lawson für einen Auftritt im Lui-House an und am 6. November kommt Englands Soul-Gentleman Myles Sanko ins Wohnzimmer. Erstmals präsentiert das Kontor eine Musiklesung – und zwar mit Harald Martenstein, dem langjährigen Kolumnisten der Zeit. Der Mann mit dem trockenen Humor ist am 13. November zu erleben. Am 20. November kommt David Haynes, der Drummer der Till-Brönner-Band, am 3. Dezember garantiert der Schwede Martin Tingvall einen Piano-Abend der Extraklasse.

So facettenreich wie die Künstler sind auch die Orte. Die Flexibilität sei toll, bedeute aber auch viel Arbeit, sagt Thomas Hagen. Neu in der Location-Liste ist das Münster. Dort gibt die Norwegerin Rebekka Bakken am 17. Dezember ein Kirchenkonzert mit dem passenden Titel „Winter Nights“.