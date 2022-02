 Die Meister der Obertöne singen in der Marienkirche 

Sie haben mit bekannten Musikern wie Frank Zappa und Johnny Guitar Watson zusammengearbeitet. Und sie können ihre Biographie am 10. März um ein bedeutendes Kapitel ergänzen: Denn dann tritt die Band Huun-Tuur-Hu ab 20 Uhr in der Marienkirche auf.

Die Meister der Obertöne: Die Musiker von Huun-Huur-Tusind am 10. März in der Herforder Marienkirche zu erleben. Sie geben dort eines von zwei Deutschland-Konzerten.

Sie haben mit bekannten Musikern wie Frank Zappa und Johnny Guitar Watson zusammengearbeitet. Und sie können ihre Bandbiographie am 10. März um eine bedeutende Fußnote ergänzen: Denn dann tritt die Band Huun-Tuur-Hu ab 20 Uhr in der Marienkirche auf. Der Vorverkauf (Gemeindebüro, heimische Buchhandlungen) hat begonnen.

Bei Huun-Tuur-Hu handelt es sich um eine Band aus der russischen autonomen Republik Tuwa. Einem Fanpublikum bekannt wurden sie durch ihre Weiterentwicklung des tuwinischen Kehlkopfgesangs, den sie mit Instrumenten wie Gitarre oder Synthesizer ergänzten. Im Mainstream sind sie so zwar nicht zuhause, aber das Interesse am Konzert mit den Meistern der Obertöne scheint groß. Nachdem er es bei Facebook angekündigt habe, hätten in der ersten halben Stunde mindestens 20 Leute Karten reservieren lassen, sagt Presbyter Günter Scheding. In Herford gibt die Band eines von zwei Deutschland-Konzerten.

Organisiert wird die Tournee von Ulrich Balß, den viele noch als früheren Vorsitzenden des Forums Enger kennen. Heute lebt er in Bremen und veröffentlicht in seinem Verlag „Jaro Medien“ vor allem Weltmusik und Jazz. Über die Kultur der Republik Tuwa, an der Grenze zur Mongolei, hat er ein Buch geschrieben, das ebenfalls in seinem Verlag erschienen ist. Es trägt den Untertitel: „Eine Reise zu Nomaden, Musikern und Schamanen“.