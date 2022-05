Die Zukunft der Schulen

Bünde

Die Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 91 (Bünde, Löhne, Kirchlengern, Rödinghausen und Stadtteile von Bad Oeynhausen) haben sich dem Wahlcheck unserer Zeitung gestellt. Die Frage im ersten Teil: Was sind die größten Herausforderungen in der Bildungspolitik in NRW in den kommenden fünf Jahren?