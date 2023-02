Digitalportal der Stadt Herford ist jetzt online

Ob Sperrmüll, Geburtsurkunde, Hundesteuer oder Kita-Beiträge: Mit dem neuen Internetangebot der Verwaltung geht jetzt vieles sehr viel einfacher. Vorbei sind die Zeiten, in denen man den Telefonhörer in die Hand nehmen, Mails schreiben oder sogar persönlich aufs Amt musste. Willkommen im Digitalportal der Stadt Herford!

Ein Jahr lang haben Sylke Haltermann und Christian Mühl an der Plattform getüftelt, die übersichtlich gestaltet und kinderleicht in der Bedienung ist. Dementsprechend stolz waren die Macher, als sie die Homepage gemeinsam mit Behördenchef Tim Kähler am Mittwoch vorstellten.