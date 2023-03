Disco X in Herford trauert um Ex-Chef

Die Mitarbeiter der Diskothek X in Herford trauern um ihren ehemaligen Chef Kai Uwe Nolte. Am Donnerstag, 2. März, teilte der jetzige X-Chef Dirk Becker auf der Facebook-Seite der Diskothek mit: „Liebe Mitarbeiter, Kollegen und Freunde, wir müssen euch leider auf diesem Wege informieren, dass unser frühere Geschäftsführer, Freund und immer bestehender Teilhaber, Kai Uwe Nolte gestern verstorben ist.“

Rückzug vor einem Jahr

Seit 1992 hatte Kai Uwe Nolte das Sagen in der Diskothek, zunächst als Geschäftsführer des Kicks, aus dem dann 2009 das X wurde. Der Rückzug folgte im vergangenen Jahr.

Seitdem führt Dirk Becker in der Disko an der Bünder Straße die Geschäfte. Nolte war zuletzt als Zen-Therapeut tätig. Er habe mit seinen Zenbehandlungen „unglaublich vielen Menschen helfen können. Wir sprechen der Familie unser herzliches Beileid aus“, heißt es in einem Nachruf des Kreativhaus h6 in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz), in dem er häufiger tätig war. „Wir behalten Dich für immer in unseren Herzen“, schreiben die Mitarbeiter des h6 auf ihrer Internetseite.