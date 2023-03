Nach Tod des Ex-Chefs: X Herford startet Spendenaktion für Hinterbliebene

„Seine jüngste Tochter - Geburtstermin ist im Juli - ist nicht einmal auf der Welt und wird ihren Papa niemals kennenlernen. Die anderen zwei werden ihren Papa sehr vermissen. Hier möchten wir jedem, der Freund, Kumpel, Geschäftspartner oder einfach nur betroffen ist, die Möglichkeit geben, für Kais Kinder eine Spende für ihren weiteren Lebensweg zukommen zulassen“, heißt es in dem Aufruf auf der X-Facebookseite.

Emotionale Worte der Tochter

10.000 Euro sollen so mindestens zusammenkommen. Weiterhin plant das X-Team eine Abschiedsfeier in Kai Uwe Noltes früherer Wirkungsstätte an der Bünder Straße und will sämtliche Gewinne des Tages den Hinterbliebenen zukommen lassen. Termin ist vermutlich am Sonntag, 2. April.

Unter dem „Alles-für-die-Kids“-Aufruf im Internet findet sich folgende Botschaft: „Im Namen von Kai und den Hinterbliebenen bitten wir euch auf Kränze und Gestecke zu verzichten und auf diesem Weg die Kinder zu unterstützen, da es weder ein Erbe noch eine Absicherung für die Kinder geben wird.“ Alles werde komplett an die drei Kids gehen und für ihren weiteren Lebensweg und ihre Zukunft genutzt.

Nach drei Tagen sind so bereits fast 7000 Euro von 110 Leuten gespendet worden. Wer sich beteiligen möchte, findet die GoFundMe-Kampagne unter diesem Link: https://gf.me/v/c/5ft6/myc3w-alles-fur-die-kids-von-kai.

Die 16-jährige Tochter schreibt dazu: „Vielen Dank an alle Spender und vielen Dank an alle, die jetzt an uns denken und für uns da sind. Ich kann immer noch nicht begreifen, was in den letzten fünf Tagen alles passiert ist. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr gerührt und dankbar bin, dass mein Papa so viele tolle Freunde hatte und dass es so viele Leute gibt, denen er was bedeutet hat - das bedeutet mir ausgesprochen viel. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Geschwister. Ich liebe dich, Papa. Das werde ich immer.“

Kai Uwe Nolte war am Mittwochabend, 1. März, aus dem Leben gerissen worden. „Dabei haben wir immer gedacht, er würde mindestens 120 Jahre alt werden - so sportlich und bewusst er gelebt hat“, sagt seine ehemalige Lebensgefährtin und Mama der ältesten Tochter, die lange Zeit auch Pressesprecherin im X war.

„Dachten, er wird 120 Jahre alt“

Der Verstorbene hatte 1992 die Disco gegründet und war fast 30 Jahre lang deren Geschäftsführer und bis zu seinem Tod Gesellschafter. Dirk Becker, der mehr als ein Vierteljahrhundert mit ihm zusammengearbeitet hat, sagt: „Kai ist es zu verdanken, dass Generationen gemeinsam in Herford feiern konnten. Ohne ihn gäbe es das X sicher nicht. Er wird sehr fehlen.“

Die 80-köpfige Disco-Crew schreibt in der Spenden-Kampagne zum Abschluss: „Bitte helft den Kindern, dass es zumindest materiell an nichts mangelt, da der emotionale Verlust schon mehr als schwer ist.“