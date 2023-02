Bürgerinitiative Elverdissen will sich nicht mundtot machen lassen und kritisiert Zeichnungen der Herforder Verwaltung

Herford

Die Bürgerinitiative (BI) in Elverdissen, die sich gegen eine zu dichte Bebauung in ihrer Nachbarschaft ausspricht, fühlt sich von der Herforder Bauverwaltung nicht ernst genommen. Ihr Vorwurf: Bei den Plänen für das Neubaugebiet im Bereich Brandheidestraße/Biemser Weg wird von der Stadtverwaltung nicht mit offenen Karten gespielt. Jüngster Beleg für diese These sei die Skizze, die jetzt im Bau- und Umweltausschuss vorgelegt worden ist.