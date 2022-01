Wie gut, dass das Casting für Deutschland sucht den Superstar in diesem Jahr in einem gläsernen Studio stattfindet, das mitten auf einem Marktplatz steht: Denn so kann Gianni Laffontien (links) live mitfiebern und die Daumen drücken, während sein Bruder Harry seinen ersten Auftritt vor der Jury absolviert.

Foto: RTL/Stefan Gregorowius