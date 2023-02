Herforder Rentner wollte Edeka Wehrmann erpressen

Das E-Center in Herford: Die Familie Wehrmann betreibt sechs Supermärkte in der Region.

Zwischen März und Oktober 2022 gingen vier Erpresserbriefe in der Firma ein. Der Absender forderte eine „stille Umsetzung“, also keine Polizei. Er drohte, Waren zu manipulieren und warnte den Inhaber, sein Unternehmen könne „an 365 Tagen in eine Bedrohungslage“ geraten. Es werde „dauerhafte Nadelstiche ohne Vorwarnung“ geben und „Warenmanipulationen“. Der Unternehmer müsse mit „Image- und Umsatzverlusten“ rechnen, weil sich „KundInnen nicht mehr sicher fühlen“.