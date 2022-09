Stadt Herford will sich um Fördermittel des Bundes bewerben

Die Stadt Herford möchte das Freibad Im Kleinen Felde sanieren. Dazu will sie Fördermittel des Bundes beantragen. Die Sanierungskosten werden auf sieben Millionen Euro geschätzt.

Der Eigenanteil, den die Stadtwerke tragen sollen, läge dann bei 3,85 Millionen Euro. So steht es in einer Vorlage für den Rat, der am 30. September tagt.