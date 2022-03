Ein emotionaler Hilfstrip

Mofa-Club 2-Ströke Wankers aus Bünde und Kirchlengern fährt Transport 1300 Kilometer an die ukrainisch-slowakische Grenze

Bünde/Kirchlengern

Der Transporter der Mofa-Freunde aus Kirchlengern steht an der slowakisch-ukrainischen Grenze in der Schlange. Als eine geflüchtete Mutter vorbeigeht, reichen die 2-Ströke Wankers ihrem Kind eine kleine Zahnbürste aus dem Fahrzeugfenster. Die Frau bricht in Tränen aus, bedankt sich herzlich bei der Truppe. Es ist wohl der emotionalste Moment auf dem 1300 Kilometer langen Hilfstrip.

Von Kathrin Weege