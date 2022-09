Bei der Aktion "ohne Auto mobil" bleibt die Bielefelder Straße für den Autoverkehr am 18. September gesperrt

Herford

Es ist ein Straßenfest der besonderen Art, wenn am 18. September die Bielefelder Straße (B61) für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt wird. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr erobern Radfahrer, Skater, E-Roller, Jogger und Fußgänger die Hauptverkehrsachse in Richtung Bielefeld.

Von Ralf Meistes