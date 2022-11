Ein Leitpfosten als Corpus Delicti

Was man nicht so alles gebrauchen kann: Das dachte sich vermutlich auch ein 46-jähriger Herforder, der sich nun wegen Unterschlagung verantworten muss. Der Corpus Delicti ist allerdings überaus ungewöhnlich.

Im Wochenrückblick der Kreispolizeibehörde heißt es zu diesem kuriosen Fall: „Wenn wir Ihnen sagen, dass unsere Kollegen eine Anzeige wegen Unterschlagung von Gütern geschrieben haben, was denken Sie dann wohl, was unterschlagen wurde? Vermutlich kommen Sie auf viele Dinge: Handy, Bargeld, Auto - also irgendwas von Wert oder zumindest etwas, das man gebrauchen kann. Sie ahnen es aber schon: Unsere Kollegen haben bei dem Beschuldigten etwas ganz anderes gefunden - nämlich einen Leitpfosten.“