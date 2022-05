Ein Stück Frühling auf dem Teller

Das freut den Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld. Hermann Dedert hat beobachtet, dass „viele zunächst mit dem Spargelkauf gewartet haben, obwohl es ihn schon seit einigen Wochen gibt“. Nun laufe die Ernte auf den Spargelfeldern allerdings auf Hochtouren. Die richtige Zeit, um zuzugreifen.

Mit der Qualität des Spargels seien die Spargelbauern in diesem Jahr sehr zufrieden. „Auf unseren Spargelhöfen, an den Spargelständen und auf den Wochenmärkten kann regionaler Spargel gekauft werden“, erläutert Dedert. In Sachen Frische sei dieser nicht zu schlagen. Und der Geschmack habe einfach viel mit Frische zu tun. „Ein frischer Spargel, egal wie die Stangen zubereitet sind, wird immer knackiger sein als ein Spargel, der schon drei, vier Tage alt ist“, sagt Dedert.

Und wie erkennt man frischen Spargel? An den feuchten Schnittstellen sowie am Quietschen, wenn man die Spargelstangen aneinander reibt. Zudem könnten die Verbraucher in der Region den Spargelanbau selbst sehen und sich ein Bild machen. Der Landwirtevorsitzende betont, dass jeder einzelne dazu beitragen könne, den regionalen Anbau zu stärken, indem er vor Ort wie in den Hofläden und an den Spargelständen einkaufe.

Rezept: Spargeltopf mit Mettklößchen

Für den Spargeltopf mit Mettklößchen kann so genannter Bruchspargel verwendet werden, der beim Stechen der Stangen immer mal anfällt und viel zu schade ist, um in der Mülltonne zu landen. Bruchspargel ist bei den heimischen Direktvermarktern zu haben. Das Rezept ist damit ein Beispiel, wie clevere und nachhaltige Lebensmittelverwertung aussehen kann. Natürlich kann auch „normaler“ Spargel verwendet werden.

Für etwa vier Personen braucht man: 700 g Kartoffeln, 600 g Bruchspargel 500 g Mett und etwa 2 EL Mehl. Außerdem Salz, Pfeffer und eventuell (gekörnte) Gemüsebrühe zum Würzen.

Die gewürfelten Kartoffeln fast gar kochen, dann die Spargelstücke hineingeben. Das Mett mit Salz und Pfeffer würzen, kleine Bällchen formen und dazugeben. Alles 10 Minuten kochen lassen. Das Mehl mit etwas kaltem Wasser verrühren, hineingeben und kurz aufkochen. Dann mit Salz, Pfeffer und eventuell (gekörnter) Gemüsebrühe abschmecken.

Wer es mag, kann zum Schluss über den Spargeltopf gewürfelten Kochschinken (etwa 200 g) garnieren. Guten Appetit wünschen die Landwirtinnen und Landwirte im Kreis Herford.