Einbruch in Spenge: Kupfer und Messing geklaut

Messighüllen und Kupferbleche im Wert von fast 30.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch aus einer Firma für Schweißtechnik in Spenge entwendet. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Ein Mitarbeiter der Firma für Schweißtechnik an der Raiffeisenstraße stellte am Mittwochmorgen eine zerstörte Plexiglasscheibe an einem Rolltor der der Schweißerei fest.

Da der Verdacht eines Einbruchs bestand, informierte er die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung der Fabrikations- und Fertigungshallen wurde festgestellt, dass augenscheinlich mehrere hundert Messinghüllen, sowie über zwanzig Kupferbleche entwendet wurden.

Die bislang unbekannten Täter brachen nach Angaben der Polizei zudem noch einen Lebensmittelautomaten auf. Ob daraus etwas mitgenommen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Das Diebesgut befand sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr noch auf seinem Lagerplatz. In der Zeit bis zum Mittwochmorgen um 5.35 Uhr drangen die Täter in die Hallen ein und nahmen das Diebesgut mit, teilt die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen und hofft auf Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder dem Verbleib des Diebesguts im Wert von etwa 28.500 Euro machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221/8880.