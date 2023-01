Eine Zeitenwende namens „Friederike“

Orkantief richtete vor fünf Jahren große Schäden im Kreis Herford an - seitdem ist in der Forstwirtschaft vieles anders

Herford

Die zuletzt häufig zitierte „Zeitenwende“ begann für den heimischen Wald schon vor genau fünf Jahren: Am 18. Januar 2018 richtete Orkantief „Friederike “verheerende Schäden an - auch in Herford. Für die heimische Forstwirtschaft ist seitdem vieles anders. Denn es folgten heiße, trockene Sommer, eine Borkenkäferplage und damit letztlich das Aus für den einst so wichtigen Nutzbaum Fichte.