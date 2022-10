„Einfach über unsere Köpfe hinweg“

Herford

Weil die Anliegerstraße Am Schildkamp in Herford „klimatisch belastet“ sei, will die Stadt sie in eine Allee umwandeln. Durch 20 zu pflanzende Bäume würden aber ebensoviele Parkplätze verschwinden. Das bringt Anwohner auf die Barrikaden. Sie stören sich aber vor allem am „ignoranten Verhalten“ der Stadt.

Von Bernd Bexte