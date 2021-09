Einsatz in der Samstagnacht: Prügelei in Shisha-Bar?

Polizei findet verletzten 59-Jährigen in Lokal an der Wasserbreite

Bünde

Was war am vergangenen Samstagmorgen bloß in einer Shisha-Bar an der Bünder Wasserbreite los? Angeblich sollten sich dort acht Beteiligte eine Schlägerei geliefert haben. Ob das wirklich so war, ist nun ein Fall für die Kripo.

Von Daniel Salmon