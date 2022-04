Ellerbuscher Straße: Planke oder Kette?

Querung in Höhe Ulenburger Allee ist Stadt Löhne trotz Tempo 50 nicht sicher genug - Verwaltung sucht Dialog mit Straßen NRW

Löhne

Der Streit um die weitere Sicherung der Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer an der Ellerbuscher Straße, Höhe Ulenburger Alle, geht in die nächste Runde. Die Löhner Stadtverwaltung möchte vor Ort weitere feste Schutzmaßnahmen installieren – um genau zu sein, soll eine Leitplanke verhindern, dass Radfahrer fälschlicherweise diagonal die Straße queren und durch ihre Abkürzungen sich und andere Verkehrsbeteiligte in Gefahr bringen. Der Landesbetrieb Straßen NRW, der für die Straße zuständig ist, sieht darin eine „Zweckentfremdung“ und schlägt hingegen Absperrketten vor. Nun bittet die Stadt den Landesbetrieb zu einem klärenden Gespräch.

Von Louis Ruthe