Eltern fordern mehr Geld: OGS-Demo in Herford

Protestaktion am 23. Februar vor Rathaus - Christian Dahm (SPD) will Betreuungsgipfel

Herford

Jetzt wird der Kampf um mehr OGS-Gelder in Herford konkret: Eltern rufen für Donnerstag, 23. Februar, um 16 Uhr zu einer Demonstration vor dem Rathaus auf. „Zeigt allen, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass wieder an unseren Kindern gespart wird!“, heißt es in einem Elternbrief.