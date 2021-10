Eltern präsentieren Mängelliste

Spenge

Mit einer langen Mängelliste hat sich der Elternpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Spenge-Land in der Schulausschuss-Sitzung zu Wort gemeldet: „Seit 2015 hat es weder am Standort Lenzinghausen noch in Bardüttingdorf-Wallenbrück (BaWa) in den Ferien eine Grundreinigung gegeben, seit sechs Monaten gibt es keinen Hausmeister mehr“, zählte Holger Becker auf.

Von Ruth Matthes