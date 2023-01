Dass die Würfel für eine Bahntrasse durch Elverdissen bei der Bahn längst gefallen sind, hatte Herfords stellvertretender Bürgermeister Werner Seeger (CDU) den Vertretern der DB Netz AG bereits in der Ratssitzung im August vergangenen Jahres an den Kopf geworfen. Damals hatte Volker Vorwerk von der DB Netz AG noch erklärt, die Bahn prüfe alle Optionen. Die Prüfung erfolge ergebnisoffen.

Seeger fühlt sich indes bestätigt, seitdem klar ist, dass die Bahn im Rahmen des Deutschland-Taktes an dem Ziel festhält, dass Bahnreisende aus Bielefeld den Bahnhof Hannover in 31 Minuten erreichen müssen. Für Seeger war der Auftritt der Bahnvertreter in der Ratssitzung 2022 nichts anderes als ein Schauspiel.