Ende der Woche wieder freie Fahrt

Endlich! Nach einer deutlichen Bauverzögerung wird der Schaden an der Fahrbahn der Bielefelder Straße jetzt behoben.

Nach gut dreimonatiger Sperrung wird an der Bielefelder Straße eine defekte Kanalabdeckung ausgetauscht. Spätestens Ende der Woche seien die Arbeiten beendet, heißt es aus dem Rathaus.

Seit Wochenbeginn ist ein heimisches Bauunternehmen vor Ort. Am Dienstag wurde die defekte Kanalabdeckung und der umgebende Asphalt mit Hilfe eines Baggers entfernt. Die Fahrspur Richtung Innenstadt auf einer der wichtigsten Ausfallstraßen in Höhe der Bahnbrücke/Aral-Tankstelle ist seit den Sommerferien gesperrt, was gerade zu Stoßzeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen führt. Autofahrer müssen auf etwa 30 Metern einen ungewohnten Schlenker über den roten Radwegstreifen machen.