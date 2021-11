Ende des Kuddelmuddel in Sicht

Bequem, trocken, sauber – und völlig ungefährlich: So soll man seinen Müll auf dem neuen Wertstoffhof in Herford entladen können. Also das genaue Gegenteil von den jetzigen Zuständen. Doch bis die ersten Mulden stehen, dauert‘s noch eine Weile.

Neuer Wertstoffhof mit Rundfahrt in Herford könnte in einem Jahr eröffnen

Weil an der Goebenstraße zu wenig Platz ist, zieht der SWK-Bauhof an die Kiebitzstraße. Die Verwaltung bleibt, wo sie ist.

Frühestens in einem Jahr – so lauten optimistische Prognosen aus dem Rathaus – könnte die zentrale Abfall-Abgabestelle an der Kiebitzstraße in Herringhausen ihren Betrieb aufnehmen. Die Stadt hatte das ehemalige Kaufland-Gelände für etwa drei Millionen Euro erworben – und damit den Weg frei für ein neues Wertstoffhof- und Recyclingzentrum gemacht, auf dem die SWK (Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen) und die Recyclingbörse gemeinsam eine moderne und zeitgemäße Entsorgung und Verwertung von Wertstoffen anbieten können.