Energie sparen im Herforder Freizeitbad H2O

In der Zeit vor Corona zählte das Freizeitbad H2O etwa 550.000 Besucher pro Jahr. Das Bad samt Saunalandschaft an der Wiesestraße in Herford hat einen erheblichen Energiebedarf. Ein Team um Betriebsleiter Markus Diering beschäftigt sich mit der Frage, an welchen Stellen Energie eingespart werden kann.

Foto: Sophie Hoffmeier