Energiekrise: Markthalle Herford reduziert Öffnungszeiten

Gemeinsam mit den Gastronomie-Händlerinnen und -händlern hat die Markthalle Herford ihre Öffnungszeiten am Freitag angepasst. Ab sofort öffnet die Markthalle freitags nur noch bis 14 Uhr. Das hat der Betreiber, die Stadtmarketing-Agentur Pro Herford, mitgeteilt.

Einschränkung am Freitag - aber: keine Änderung beim Außenwochenmarkt

Blick in den Gastro-Bereich der Herforder Markthalle.

Im Frühjahr erst hatte die Markthalle ihre Öffnungszeiten am Freitag bis in die Abendstunden verlängert. Nun werden aufgrund der Energiekrise die Zeiten entsprechend reduziert und am Freitag wieder auf 14 Uhr angepasst.