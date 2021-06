Enger Was da an Wassermassen über Enger heruntergekommen ist, war am Samstag einfach der Wahnsinn. Stundenlang hat die heimische Feuerwehr gegen die braune Brühe angekämpft. Erst gegen 2 Uhr in der Nacht war endlich Feierabend, um dann am Sonntag noch die Restarbeiten vorzunehmen.

Kathrin Weege