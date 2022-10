26-Jährige aus Enger wird bei Unfall leicht verletzt

Ein 42-jähriger Mann aus Enger fuhr am Montag (17. Oktober) um 18.50 Uhr mit seinem VW auf der Bredenstraße und beabsichtigte, seine Fahrt in der Hückerstraße fortzusetzen, teilt die Polizei mit. Da er hierfür die Meller Straße kreuzen musste, hielt er zunächst an der Haltelinie zur Kreuzung Meller Straße/Hückerstraße/Bredenstraße an.

Als der Mann sein Auto dann beschleunigte, fuhr im selben Moment eine 26-jährige Engeranerin mit ihrem VW auf der Meller Straße in Richtung Bünder Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der vorfahrtsberechtigten 26-Jährigen und dem VW-Fahrer.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 10.000 Euro.