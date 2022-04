29-Jähriger kracht betrunken auf Audi

Auffahrunfall auf dem Westfalenring in Enger - 20-Jähriger verletzt

Enger

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss: Ein 29-Jähriger aus Bielefeld ist am Samstag auf dem Westfalenring in Enger kurz vor einem Kreisverkehr mit seinem VW in den Audi eines 27-jährigen aus Bünde gekracht. Ein Mann wurde dabei verletzt. Der VW-Fahrer habe zuvor eine "deutliche Menge Alkohol" getrunken, teilt die Polizei mit.