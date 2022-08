Abrupt gebremst: 18-Jähriger aus Enger fährt auf VW auf

Enger

Auf Hof Sielmann an der Markstraße in Oldinghausen ist am Samstag gegen 23.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Scheune brannte nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr in Enger war im Großeinsatz. Personen kamen nicht zu Schaden.

Von Ruth Matthes und Christian Müller