Adventsbummel in Enger ohne Eisbahn

Mit der Stadt habe sich der Verein darauf geeinigt, dass die LED-Weihnachtsbeleuchtung zwar wie gewohnt in der Adventszeit brennen wird, jedoch nicht in vollem Umfang. „Einige der Sterne, die zuvor schon nicht optimal zu sehen waren, werden wir weglassen“, erklärt Schierholz. Zudem wird die Betriebszeit deutlich reduziert: Die Leuchten brennen ab dem 24. November lediglich von 17 bis 21 Uhr. In den Vorjahren glühten sie schon ab 15 Uhr und auch in den dunklen Morgenstunden.

