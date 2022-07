Alkohol getrunken: Engeranerin (71) kracht mit Streifenwagen zusammen

Eine 71-jährige Frau aus Enger hat sich am Dienstagabend beim Abbiegen mit ihren Nissan etwas verschätzt. Sie fuhr in ein Auto der Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Frau Alkohol getrunken.

Die Polizeibeamten waren am Dienstagabend (26. Juli) gegen 18.20 Uhr auf dem Liedweg in Richtung Auf dem Esch unterwegs. Verkehrsbedingt hielten sie mit ihrem Streifenwagen im Einmündungsbereich Auf dem Esch an.

Zur gleichen Zeit, so teilt es die Polizei nun mit, befuhr eine 71-jährige Frau aus Enger die Straße Auf dem Esch in Richtung Liedweg mit ihrem Nissan. Sie beabsichtigte, rechts in den Liedweg einzubiegen. Dabei kam sie jedoch zu zweit zur Fahrbahnmitte und prallte mit dem Streifenwagen zusammen.

Als die 71-Jährige ausstieg und von der Polizei überprüft wurde, stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Dieser Verdacht bestätigte sich wenig später auf der Herforder Wache: Dort unterzog sich die Frau einem Atemalkoholtest, der positiv ausfiel. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Engeranerin konnte die Wache anschließend verlassen, ihr Auto muss sie nun aber stehen lassen: Ihr wurde das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Schaden an beiden beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.