Geriatrie Enger plant Neubau und Umbau im Bestand

Enger

Erst im Januar 2021 wurde der neue Bettentrakt des Evangelischen Krankenhauses Enger fertig gestellt und schon steht die nächste große Baumaßnahme an. Der Altbau, in dem zurzeit Archiv und Büros untergebracht sind, soll einem Kubus weichen, in dem die Diagnostik untergebracht wird.

Von Ruth Matthes