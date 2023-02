So sah es in Engers altem Kino aus

Die Olympischen Spiele 1936 oder der Heimatfilm „Die Trapp-Familie“: Engers Kino hat den Bürgern einiges geboten. Schon 1914 hatte die Widukind-Stadt ihren ersten Filmsaal in der Gaststätte Ravensberger Hof. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann gab es an derselben Stelle an der Bielefelder Straße schließlich ein richtiges Kino: die Filmbühne Enger.

Hobby-Historiker Werner Brakensiek kann sich noch gut an die Zeit erinnern. „Ich habe da auch so manchen Film gesehen. Erst waren wir beim Sport, danach sind wir noch in die Spätvorstellung gegangen und dann weiter in die Pelle“, blickt er zurück.