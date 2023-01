Anmeldezeiten für Gymnasium und Realschule Enger

Wer im kommenden Sommer in eine weiterführende Schule in Enger wechseln möchte, kann sich in Kürze anmelden. Die Stadt Enger hat die Anmeldetermine für das Widukind-Gymnasium und die Realschule bekannt gegeben. Sie liegen in der Zeit von Samstag, 4. Februar, bis Freitag, 10. Februar.

Termine an den weiterführenden Schulen starten am 4. Februar

An der städtischen Realschule Enger, Ringstraße 75 (Telefon 05224/910120), kann die Anmeldung am Samstag, 4. Februar, von 9 bis 12 Uhr, in der Zeit von Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. Februar, jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch, 8. Februar, von 15 bis 18 Uhr vorgenommen werden.

Für die persönliche Anmeldung mit Kind sind folgende Unterlagen im Original mitzubringen: Geburtsurkunde des Kindes, Anmeldeschein der Grundschule, Grundschulzeugnis 1. Halbjahr 2022/23 inklusive Anlagen und Masern-Impfnachweis. Alle für die Anmeldung erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage www.rsenger.de zu finden. Diese können aber auch direkt vor dem Anmeldegespräch in der Schule ausgefüllt werden.

Anmeldung auch für die Oberstufe

Am Widukind-Gymnasium (WGE) können für das kommende Schuljahr Kinder sowohl für die Klasse 5 als auch für die Oberstufe (EF, so genanntes Bündelungsgymnasium) angemeldet werden. Alle Eltern werden gebeten, sich zunächst in der Zeit von Montag, 30. Januar, bis Freitag, 3. Februar, telefonisch unter 05224/911630 im Sekretariat des WGE zu melden.

Eltern, die eine Beratung durch die Schulleitung wünschen sowie Eltern von Viertklässlern, die keine volle oder eingeschränkte Gymnasialempfehlung bekommen haben, vereinbaren bitte einen Gesprächstermin. Die Beratungsgespräche finden am Samstag, 4. Februar, statt.

Die formale Anmeldung erfolgt danach vom 4. Februar bis 10. Februar per E-Mail. Weitere Informationen sowie alle notwendigen Formulare sind unter „Aktuell“ auf der Homepage der Schule (www.wg-enger.de) zu finden.