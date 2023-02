Anmeldung für Bündelungsgymnasium in Enger gut angelaufen

Übergang von G8 auf G9 macht es nötig: eigene Oberstufe für Realschüler mit Q-Vermerk am WGE

Enger

Seit dem Sommer steht fest: Das Widukind-Gymnasium fungiert als Bündelungsgymnasium im Kreis Herford. Das heißt, alle Realschüler, für die es wegen der Umstellung von G8 auf G9 zum Schuljahr 2023/2024 eigentlich keine Einstiegsklasse als Quereinsteiger am Gymnasium gegeben hätte, erhalten nun in Enger doch die Möglichkeit, in die Oberstufe einzusteigen. Die Anmeldephase dafür hat begonnen.

Von Ruth Matthes