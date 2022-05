„Anstrengende und bereichernde Zeit“

Enger

Mit gemischten Gefühlen blickt Philip Kleineberg auf die Landtagswahl zurück: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich den Einzug in den Landtag so knapp verpasst habe, aber es ist großartig, dass die CDU auf Landesebene dazugewonnen hat.“ Ob der Engeraner CDU-Ratsherr in fünf Jahren noch einmal antritt, um die Wähler aus dem Kreis Herford in Düsseldorf zu vertreten, kann er noch nicht sagen.

Von Ruth Matthes