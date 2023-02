Anwohner sauer: „Wir wollen unsere Spielplätze behalten“

SPD will zehn der Areale in Enger dicht machen

Enger

„Wir wollen unseren Spielplatz behalten!“ Die Anwohner des Treffpunktes an der Straße Im Reitstiegel in Besenkamp sind sauer. Sauer über den Vorschlag der heimischen SPD, zehn Spielplätze in Enger dicht machen und stattdessen Blumenwiesen anlegen zu wollen.