Auf Augenhöhe mit seinen Lesern

„Ich hab viele Lieblingsbücher. Von meinen eigenen ist es immer das, an dem ich gerade arbeite, weil da all‘ meine Energie reinfließt“, antwortet Boris Pfeiffer auf eine der vielen Fragen, die ihm Schüler während seiner Lesung stellen. Am Donnerstag hat der Autor der Kinderbuchreihe „Die drei ??? Kids“ die Grundschule Westerenger besucht.

Autor der Krimi-Reihe „Die drei ??? Kids“, Boris Pfeiffer, liest in der Grundschule Westerenger

Der Autor der Krimi-Reihe „Die drei ??? Kids“ und der „Survivors“, Boris Pfeiffer, hat in der Grundschule Westerenger aus der Serie „Das wilde Pack“ gelesen. Foto: Daniela Dembert

Dort las er aus der Reihe „Das wilde Pack“ vor: Der Wolf Hamlet lebt im Zoo. Als die Tochter des Zoodirektors zu ihrem Geburtstag einen Pelzmantel haben will, ist Hamlet klar, dass er fliehen muss. Hilfe bekommt er vom Gorilla Barnabas. In Freiheit macht er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen „Wilden Pack“, einer Gruppe von Tieren, die der Legende nach in paradiesischen Verhältnissen leben. Als er das Pack tatsächlich findet, stellt sich die Situation dieser Tiere jedoch ganz anders dar.