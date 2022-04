Auf „My Esel“ durch den Sommer

Kaufmannschaft Enger beteiligt sich mit Tombola am Kirschblütenfest – Programmflyer liegen nächste Woche aus

Enger

Ob es in diesem Jahr ein Kirschblütenfest geben wird oder nicht, war lange unklar. Erst Mitte Februar stand fest, dass der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) es wagen will. Deshalb fehlte der Kaufmannschaft der Vorlauf für ihre traditionelle Gewerbeschau in der Parkpalette. Auf die beliebte Tombola der Kaufleute jedoch müssen die Engeraner und ihre Gäste nicht verzichten. Sie wird wie gewohnt stattfinden. Allerdings gibt es diesmal kein Auto zu gewinnen, sondern ein ausgefallenes E-Bike.

Von Ruth Matthes