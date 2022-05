Auf Radweg gejoggt: Mann greift Frau an

Nach Vorfall in Enger: Polizei sucht grauhaarigen Täter

Enger

Weil sie auf dem Fahrradweg gejoggt ist, hat ein Radfahrer eine 28-jährige Frau am Donnerstag gegen 10.30 Uhr gleich zweimal angegriffen. Die schockierte Frau meldete sich am Mittag bei der Polizei in Enger und teilte mit, dass sie von dem Radfahrer körperlich angegangen wurde.

Von Kathrin Weege