Bäckerei Strack in Enger diese Woche geschlossen

„Corona hat unsere Backstube übernommen, kann aber leider nicht backen“, steht auf dem Aushang geschrieben, der seit Montag an der Eingangstür der Bäckerei Strack in Enger hängt. Daneben prangt ein Bild eines grinsenden roten Virus. Christel Strack geht davon aus, dass die Backstube bis Ende der Woche geschlossen bleiben muss.

„Wir sind zu fünft in der Backstube“, sagt die Bäckerin. „Da momentan drei davon mit Corona infiziert sind, können wir unseren Betrieb nicht aufrechterhalten.“ Sie selbst sei auf dem Weg der Besserung. Ein Kollege ebenfalls. Deshalb gehe sie davon aus, dass sie nach erfolgreicher Freitestung am Sonntag oder Montag wieder in der Backstube stehen können.