Beeindruckende Tricks auf dem Skateboard am Sportpark Enger

Treppen, Geländer, Rampen und Betonabsätze sind ihre Spielwiese. Mit ihren Boards nehmen sie Hindernisse als Herausforderung an und springen herüber oder gleiten auf ihnen entlang. Am Samstag hat auf dem Skatepark an der Wertherstraße ein Wettbewerb im Skaten stattgefunden, bei dem 15 Teilnehmer aus dem Kreis Herford, Osnabrück, Detmold, Marsberg, Bielefeld und Paderborn gegeneinander angetreten sind.

In den Disziplinen Best Run, Best Trick und Game of skate geht es um die möglichst vollständige und saubere Ausführung von Kunststücken, genannt Tricks wie Ollie, Kickflip, Ghetto Bird oder auch Frontside Lipslide.