Bei Plakatierung Rahdens Vorbild folgen

Hartmut Golücke nimmt Stellung zum Thema Reduzierung der Materialschlacht in Wahlkampfzeiten in Enger

In Rahden haben sich die Parteien darauf verständigt, an 17 Standorten je ein Plakat aufzustellen.

Golücke fragt nun: „Was ist zu tun, um eine Reduzierung der Plakatierung in der Stadt Enger auf ein erträgliches Maß zu erreichen?“ Ein Blick in die Stadt Rahden im Kreis Minden-Lübbecke könne die Lesung bringen: „Hier wird seit mindestens 25 Jahren entsprechend einer freiwilligen Vereinbarung aller im Rat vertretenen Parteien folgendermaßen verfahren: Gemeinsam mit der Verwaltung hat man im gesamten Stadtgebiet 17 Standorte ausgewählt, an denen alle an der Wahl teilnehmenden Parteien je ein Plakat anbringen. Der städtische Bauhof stellt kurz vor Wahlkampfbeginn an jedem Standort so viele Plakatständer auf, wie Parteien an der Wahl teilnehmen. Jede beklebt einen Plakatständer mit je einem Plakat.“

„ In all den Jahren hat es keine Verstöße gegeben. “ Hartmut Golücke

Auf diese Weise bleibe die Stadt von wildem Plakatieren verschont, es finde keine Materialschlacht statt. Neu hinzukommende Parteien würden vom Bürgermeister auf die Absprache der im Rat vertretenen demokratischen Parteien hingewiesen und zur Einhaltung aufgefordert. „In all den Jahren, so bestätigen erfahrene Kommunalpolitiker und der Bürgermeister übereinstimmend, hat es in Rahden keine Verstöße gegen die langjährig geübte und bewährte freiwillige Praxis gegeben“, so Golücke.

Selbst kleine, so genannte radikale Parteien hielten sich klugerweise an die Vereinbarung, da sie es sich nicht mit der Bevölkerung verderben wollen, die Wert auf die Einhaltung der Regel legt.

Wie könnte nun in Enger vorgegangen werden, wenn sich schon alle Parteien für den Abschluss einer „freiwilligen“ Vereinbarung über die Reduzierung der Plakatierung aussprechen? Glolücke schlägt vor, der Bürgermeister sollte kraft seiner überparteilichen Autorität gemeinsam mit seiner Verwaltung die Initiative ergreifen und alle Parteien im Ältestenrat, in dem alle im Rat vertretenen Parteien sind, eine die Plakatierung in der Stadt Enger regelnde Vereinbarung für zukünftige Wahlkämpfe nach dem Vorbild der Stadt Rahen beschließen lassen. „Warum sollte eine Reduzierung der Plakatierung in Enger nicht gelingen – wenn es doch alle wollen?“